Двух жителей Красноярска осудили за попытку примкнуть к боевикам в Афганистане 

КРАСНОЯРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Двое выходцев из Таджикистана, живущие в Красноярске, получили сроки за попытку выехать в Афганистан, чтобы вступить в ряды боевиков. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
В ведомстве уточнили, что мужчины «под воздействием лиц, пропагандировавших идеи радикального ислама и осуществлявших вербовку в незаконные вооруженные формирования», планировали через Москву выехать в Стамбул, затем нелегально перейти через турецко-иранскую и ирано-афганскую границы. Они были задержаны в аэропорту Емельяново при посадке в самолет.
"Рассмотрение уголовного дела осуществляла выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда (в соответствии с компетенцией) в Красноярском гарнизонном военном суде. Указанные лица признаны виновным в инкриминируемых преступлениях. Им назначено наказание: Хабибулозоде — в виде лишения свободы сроком на 8 лет, Гиееву — сроком на 6 лет, с отбыванием в колонии строгого режима", — сообщили в пресс-службе.