Двух жителей Красноярска осудили за попытку примкнуть к боевикам в Афганистане

ТАСС: последние новости

Двух жителей Красноярска осудили за попытку примкнуть к боевикам в Афганистане

В Новосибирске изъяли около трех тысяч литров поддельной водки

СК возбудил дела за взятку и мошенничество против бывшего главы УМВД по Томской области