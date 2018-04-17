СКР предъявил окончательное обвинение тагильским полицейским

Следователи предъявили окончательное обвинение двоим тагильским полицейским, которые, по версии сыщиков, избили задержанного до смерти. Им вменяют две статьи — превышение должностных полномочий и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее гибель человека. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Третьему фигуранту обвинение будет предъявлено в ближайшее время. Расследование дела находится в завершающей стадии.

Обвиняемых арестовали, однако в начале апреля райсуд вынес решение о переводе их под домашний арест. Прокурор обжаловал решение, и Свердловский облсуд вернул троицу в СИЗО . В знак протеста родители Ялунина объявили голодовку. Сами полицейские вину отрицают.

Следует добавить, что во время расследования было доказано, что Головко не причастен к краже.