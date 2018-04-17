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СКР предъявил окончательное обвинение тагильским полицейским
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СКР предъявил окончательное обвинение тагильским полицейским 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Следователи предъявили окончательное обвинение двоим тагильским полицейским, которые, по версии сыщиков, избили задержанного до смерти. Им вменяют две статьи — превышение должностных полномочий и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее гибель человека. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Третьему фигуранту обвинение будет предъявлено в ближайшее время. Расследование дела находится в завершающей стадии.
По данным следствия, в сентябре 2017 года оперуполномоченные отдела уголовного розыска Егор Ялунин, Анатолий Быков и Дмитрий Панов три дня избивали задержанного по подозрению в краже Станислава Головко. Потерпевший попал в больницу с множественными травмами. 3 октября он скончался.
Обвиняемых арестовали, однако в начале апреля райсуд вынес решение о переводе их под домашний арест. Прокурор обжаловал решение, и Свердловский облсуд вернул троицу в СИЗО. В знак протеста родители Ялунина объявили голодовку. Сами полицейские вину отрицают.
Следует добавить, что во время расследования было доказано, что Головко не причастен к краже.
Ранее по теме: Родители подследственного тагильского полицейского объявили голодовку Прокуратура вернула одного из тагильских полицейских в СИЗО
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