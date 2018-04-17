В Башкирии мужчина убил супругу

В одном из поселков Учалинского района республики произошло убийство. Между 63-летним мужчиной и его супругой разразился скандал. Пенсионер начал с угроз, и в пылу ярости схватился за нож.

— Не нашли общий язык под старость лет. По словам мужчины, жена застолья любила, а ему это не по душе, — рассказали сельчане. — Двое взрослых детей у них осталось. Теперь им мать хоронить.

По информации от источника, мужчину уже задержали. Официальное обвинение ему пока не предъявлено. Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Проводится расследование.