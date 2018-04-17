Ещё
В Башкирии мужчина убил супругу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии мужчина убил супругу 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В одном из поселков Учалинского района республики произошло убийство. Между 63-летним мужчиной и его супругой разразился скандал. Пенсионер начал с угроз, и в пылу ярости схватился за нож.
— Не нашли общий язык под старость лет. По словам мужчины, жена застолья любила, а ему это не по душе, — рассказали сельчане. — Двое взрослых детей у них осталось. Теперь им мать хоронить.
По информации от источника, мужчину уже задержали. Официальное обвинение ему пока не предъявлено. Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Проводится расследование.
ufa1.ru: последние новости
В Башкирии накажут женщину, оставившую умирать новорожденного ребенка В Башкирии внучку душил подушками собственный дед ФСБ предотвратила теракты в Башкирии в день выборов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию8
Санкции США: Россию погружают в рецессию131
Еще одна страна вступилась за Россию165
Путин придумал способ победить коррупцию866
Россия готовится к самым жестким санкциям США120
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
04:31
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Ближний Восток Армия
06:16
Страны G7 требуют у РФ ответа по делу Скрипаля
В мире Политика
03:43
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию
Армия В мире
01:18
Еще одна страна вступилась за Россию
В мире Политика
04:23
Путин придумал способ победить коррупцию
Политика
03:29
Россия готовится к самым жестким санкциям США
Политика
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение