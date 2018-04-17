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В Пензе автомобилист припарковал машину на улице Кулибина и лишился аккумулятора
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В Пензе автомобилист припарковал машину на улице Кулибина и лишился аккумулятора 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением 48-летний житель облатсного центра. Пензенец рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что ночью по обыкновению припарковал автомобиль марки ВАЗ-2107 возле своего дома на улице Кулибина в Пензе. Утром автомобилиста ждал неприятный сюрприз: неизвестные лица, открыв капот вазовской легковушки, похитили аккумулятор. На место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа.
«По подозрению в совершении преступления сотрудники патрульно-постовой службы задержали 18-летенго пензенца. Молодой человек признался в содеянном. Похищенное изъято», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области.
В настоящее время по факту кражи проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Напомним, ранее полицейским Пензенской области пришлось искать похищенное из гаража имущество.
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