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В Омске под суд пойдут члены экстремисткой банды за избиение прохожих
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа
Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

В Омске под суд пойдут члены экстремисткой банды за избиение прохожих 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
В Омске завершилось расследование уголовного дела в отношении членов экстремистского сообщества. Его создал 23-лений безработный парень в 2010 году. Участники сообщества проводили «рейды», патрулирование улиц».
Так, в 2016 году они напали людей неславянской внешности и избили их на почве национальной ненависти, а также требовали от них покинуть пределы Российской Федерации. Кроме того, они заставили 17-летнюю омичку сделать фейковую страницу в одной из социальных сетей под предлогом оказания интимных услуг они искали людей неславянской внешности. Потерпевшим назначали встречи в ночное время, где нападали на них. В результате пострадали 6 человек, один из которых был убит.
Отметим, что преступников задержали благодаря совместной акции полиции и сотрудников ФСБ.
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 Ещё 4 источника 
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