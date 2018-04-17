В Омске под суд пойдут члены экстремисткой банды за избиение прохожих 

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
В Омске завершилось расследование уголовного дела в отношении членов экстремистского сообщества. Его создал 23-лений безработный парень в 2010 году. Участники сообщества проводили «рейды», патрулирование улиц».
Так, в 2016 году они напали людей неславянской внешности и избили их на почве национальной ненависти, а также требовали от них покинуть пределы Российской Федерации. Кроме того, они заставили 17-летнюю омичку сделать фейковую страницу в одной из социальных сетей под предлогом оказания интимных услуг они искали людей неславянской внешности. Потерпевшим назначали встречи в ночное время, где нападали на них. В результате пострадали 6 человек, один из которых был убит.
Отметим, что преступников задержали благодаря совместной акции полиции и сотрудников ФСБ.