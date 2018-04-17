В Крыму на взятке поймали заммэра города Саки и двух полицейских чинов

Недостроенная автобусная остановка вывела следователей на замглавы крымского города Саки и руководителей городского антикоррупционного отделения МВД . Всех троих подозревают в получении взятки от предпринимателя, который был причастен к хищению бюджетных средств.

Сакские коррупционеры

Начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по городу Саки, его заместителя и замглавы городской администрации обвинили в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Главным фигурантом дела стал полицейский начальник, который привлек своего подчиненного и знакомого чиновника для получения 450 тысяч рублей от местного предпринимателя.

Как сообщили в СУ СКР по Крыму, деньги полицейскому предназначались за отказ в возбуждении уголовного дела в отношении коммерсанта, которого подозревали в хищении бюджетных средств при строительстве остановки общественного транспорта. Всех фигурантов дела задержали с поличным 13 апреля при передаче денег. Операцию по задержанию провернули сотрудники местного управления ФСБ