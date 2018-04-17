Почти 300 гр. гашиша изъяли полицейские у мужчины на западе Москвы 

В столичном районе Солнцево полицейские задержали жителя Подмосковья, у которого изъяли почти 300 гр. гашиша. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на ул. Наро-Фоминская задержали 26-летнего жителя Московской области, подозреваемого в незаконном хранении гашиша. При личном досмотре у мужчины обнаружены и изъяты три плитки спрессованного вещества коричневого цвета. Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством — гашишем массой около 285 гр.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.