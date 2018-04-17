Ещё
Почти 300 гр. гашиша изъяли полицейские у мужчины на западе Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 300 гр. гашиша изъяли полицейские у мужчины на западе Москвы 

Агентство «Москва» 57 минут назад
В столичном районе Солнцево полицейские задержали жителя Подмосковья, у которого изъяли почти 300 гр. гашиша. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на ул. Наро-Фоминская задержали 26-летнего жителя Московской области, подозреваемого в незаконном хранении гашиша. При личном досмотре у мужчины обнаружены и изъяты три плитки спрессованного вещества коричневого цвета. Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством — гашишем массой около 285 гр.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Агентство «Москва»: последние новости
Владелец группы «Сумма» З.Магомедов заявил в суде, что ничего не боится Суд в Москве продлил до 23 мая домашний арест экс-главбуху «Седьмой студии» Н.Масляевой iPhone украли у девушки возле стены В.Цоя на Арбате
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вступилась за Россию70
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку100
G7 требует у РФ ответов по инциденту в Солсбери63
Путин придумал способ победить коррупцию423
Российский «Панцирь» отбил атаку США768
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение