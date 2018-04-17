Житель Башкирии похитил 3,5 миллиона рублей под предлогом перепродажи машин

Салавате перед судом предстал 30-летний бывший водитель отдела полиции. Мужчина ответил по статье «Мошенничество».

В 2015–2016 годах, работая в местном отделе полиции и после увольнения оттуда, злоумышленник похитил у 15 жителей Башкирии Челябинской области более 3,5 миллионов рублей. Бывший работник правоохранительной системы перепродавал их машины, в том числе дорогие иномарки, по заниженной цене, а разницу клал себе в карман. При этом владельцам автомобилей он обещал выплатить повышенную стоимость, если они согласятся на отсрочку платежа.

— В суде мужчина полностью признал свою вину и частично возместил ущерб на сумму более 700 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.