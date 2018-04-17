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Житель Башкирии похитил 3,5 миллиона рублей под предлогом перепродажи машин
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Житель Башкирии похитил 3,5 миллиона рублей под предлогом перепродажи машин 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Салавате перед судом предстал 30-летний бывший водитель отдела полиции. Мужчина ответил по статье «Мошенничество».
В 2015–2016 годах, работая в местном отделе полиции и после увольнения оттуда, злоумышленник похитил у 15 жителей Башкирии и Челябинской области более 3,5 миллионов рублей. Бывший работник правоохранительной системы перепродавал их машины, в том числе дорогие иномарки, по заниженной цене, а разницу клал себе в карман. При этом владельцам автомобилей он обещал выплатить повышенную стоимость, если они согласятся на отсрочку платежа.
— В суде мужчина полностью признал свою вину и частично возместил ущерб на сумму более 700 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Судья приговорил его к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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