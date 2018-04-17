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Мошенничество на 3,5 миллиона: экс-полицейский обещал жителям Башкирии бешеные деньги за иномарки
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Мошенничество на 3,5 миллиона: экс-полицейский обещал жителям Башкирии бешеные деньги за иномарки 

ufa1.ru 28 минут назад
Фото: ufa1.ru
Салаватский межрайонный суд вынес приговор 30-летнему экс-водителю отдела полиции, обвиняемому в мошенничестве.
Дело в том, что с 2015 по 2016 года мужчина работал в местном отделе полиции, а также и после увольнения похитил у 15 жителей республики и Челябинской области более 3,5 миллиона рублей.
Фигурант уголовного дела предлагал автовладельцам свои услуги по перепродаже автомобилей. Забрав под расписку машины, в том числе дорогостоящие иномарки SsangYong Actyon Sport, Toyota Corolla, он реализовывал их по заниженной цене, а вырученные деньги тратил на свои нужды.
При этом потерпевшим он обещал выплатить повышенную стоимость автомобиля, если они согласятся на отсрочку платежа.
— Подсудимый признал вину в совершении преступления и частично возместил ущерб на сумму более 700 тысяч рублей. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — пояснили в республиканской прокуратуре.
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