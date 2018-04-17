Пенсионера убили топором в Сузунском районе НСО

Жестоко расправился с пенсионером из-за пьяной ссоры житель Сузунского района.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО, 15 апреля в полицию обратились жители деревни Поротниково, обеспокоенные исчезновением 69-летнего пенсионера.

Участковый наведался домой к пропавшему сельчанину. И обнаружил там его тело с травмами головы.

Делом занялась оперативно-следственная группа. По подозрению в убийстве задержали местного жителя. Как сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по НСО, установлено, что преступление было совершено 13 апреля. По предварительной версии, в этот день 29-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления, пришел на окраину деревни к одинокому пенсионеру, чтобы помочь ему по хозяйству. Тариф за работу — «деревенский»: бутылка.

Спиртное мужчины стали распивать вместе. Во время застолья произошла ссора, в ходе которой подозреваемый взял топор и ударил им по голове 69-летнего пенсионера. Осознав произошедшее, работник запер дом и ушел к себе домой.