Во Владивостоке посетитель сауны лишился крупной суммы в рублях и валюте

В ночное время в одной из саун Ленинского района сработала кнопка тревожной сигнализации, поэтому на место вскоре подъехали сотрудники ЧОПа, которых встретил посетитель заведения, сообщивший о краже, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на исчтоник в правоохранительных органах

Нетрезвый мужчина рассказал, что арендовал сауну на несколько часов, а затем обнаружил пропажу денег из сумки. По словам пострадавшего, неизвестные похитили у него 65 тысяч рублей и 400 долларов США.

Гражданин не исключил, что деньги могли украсть отдыхавшие в соседней парилке граждане, которые уже покинули заведение.

По факту сообщения о краже полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.