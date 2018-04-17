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Во Владивостоке посетитель сауны лишился крупной суммы в рублях и валюте
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Во Владивостоке посетитель сауны лишился крупной суммы в рублях и валюте 

Primpress 25 минут назад
Фото: Primpress
В ночное время в одной из саун Ленинского района сработала кнопка тревожной сигнализации, поэтому на место вскоре подъехали сотрудники ЧОПа, которых встретил посетитель заведения, сообщивший о краже, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на исчтоник в правоохранительных органах.
Нетрезвый мужчина рассказал, что арендовал сауну на несколько часов, а затем обнаружил пропажу денег из сумки. По словам пострадавшего, неизвестные похитили у него 65 тысяч рублей и 400 долларов США.
Гражданин не исключил, что деньги могли украсть отдыхавшие в соседней парилке граждане, которые уже покинули заведение.
По факту сообщения о краже полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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