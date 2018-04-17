Как на ладони: полицейские нашли наркоторговца по фотографии руки в What's App

Британские полицейские провели необычное расследование по поиску наркодельца с помощью фотографии его руки. Об этом сообщило издание BBC.

Наркоторговец был задержан в городе Бриден . Для поиска полицейские проанализировали его переписку в мессенджере What’s App и обнаружили там фотоснимок — ладонь, на которой лежали таблетки. В подписи спрашивалось: «Что именно вы хотите купить?».

Как рассказал офицер, который занимался расследованием, преступник не догадался о том, что оставил свои отпечатки пальцев на снимке. Вначале правоохранители вышли на семейную пару, однако их отпечатки не совпали с разыскиваемым. Тогда полицейские обратили внимание на их сына — и тут наркоторговец попался. Выяснилось, что 28-летний парень занимается контролем потока наркотиков, а также выращивает коноплю.

В результате, суд приговорил наркоторговца к 8,5 годам лишения свободы. В то же время к 27 месяцам тюрьмы был приговорен и его отец, а также к 12 месяцам — мать.