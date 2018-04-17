Женщину с ребенком обокрали во время циркового представления

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи, ущерб от которой составил 10 тысяч рублей.

Пришедшие на представление в цирке на улице Флотской мама с маленьким сыном стали жертвами грабителей.

Как сообщили правоохранители, кража произошла в субботу, 14 апреля. Вечером в полицию обратилась безработная 39-летняя москвичка с заявлением о краже.

Она рассказала, что днем прибыла с сыном в цирк за час до представления. В ожидании шоу, они находились в холле, где предлагалась услуга по фотографированию с кроликом. Женщина оплатила услугу, ребенок сфотографировался, после чего началось представление.

— Во время антракта гражданка решила купить мороженое, но своего кошелька в рюкзаке не обнаружила. Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей, — сообщает агентство городских новостей «Москва»

По факту кражи возбуждено уголовное дело о краже, однако пока ни свидетелей, ни очевидцев выявить не удалось, так как помещение не оборудовано камерами видеонаблюдения.