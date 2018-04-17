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Женщину с ребенком обокрали во время циркового представления
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Женщину с ребенком обокрали во время циркового представления 

Вечерняя Москва 50 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи, ущерб от которой составил 10 тысяч рублей.
Пришедшие на представление в цирке на улице Флотской мама с маленьким сыном стали жертвами грабителей.
Как сообщили правоохранители, кража произошла в субботу, 14 апреля. Вечером в полицию обратилась безработная 39-летняя москвичка с заявлением о краже.
Она рассказала, что днем прибыла с сыном в цирк за час до представления. В ожидании шоу, они находились в холле, где предлагалась услуга по фотографированию с кроликом. Женщина оплатила услугу, ребенок сфотографировался, после чего началось представление.
— Во время антракта гражданка решила купить мороженое, но своего кошелька в рюкзаке не обнаружила. Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей, — сообщает агентство городских новостей «Москва».
По факту кражи возбуждено уголовное дело о краже, однако пока ни свидетелей, ни очевидцев выявить не удалось, так как помещение не оборудовано камерами видеонаблюдения.
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