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В Киеве задержали мужчину после угроз главе Минздрава Украины
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В Киеве задержали мужчину после угроз главе Минздрава Украины 

RT на русском 22 минуты назад
В Киеве полиция задержала подозреваемого, угрожавшего исполняющему обязанности министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун. Об этом информирует пресс-служба полиции украинской столицы в своём Facebook.
«Несколько дней назад на правительственную горячую линию поступил звонок с угрозами в адрес врио министра здравоохранения и требованием её увольнения», — заявили в полиции.
В ходе расследования было установлено, что мужчина может быть причастен к четырём фактам вымогательств в Киеве.
31-летний подозреваемый был задержан 16 апреля в ходе получения посылки с деньгами, которые он требовал у владельцев одной из автозаправочных станций.
Ранее в Киеве задержали мужчину, который позвонил в полицию и заявил, что готовится устроить в Верховной раде теракт.
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