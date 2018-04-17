Защита националиста Поткина попросила вернуть его дело прокурору 

Как сообщил Business FM адвокат подсудимого Игорь Поповский, соответствующее ходатайство защита заявила в ходе предварительного слушания в Мещанском суде Москвы в рамках дела о легализации (отмывании) (ч. 4 ст. 174 УК РФ) 5 млрд рублей, украденных у вкладчиков казахстанского БТА Банка.
«В ходе следствия был допущен целый ряд нарушений закона, которые препятствуют рассмотрению дела по существу», — сказал защитник. Так, по его словам, в уголовном деле Поткин упоминается как участник преступной группы — доверенное лицо уехавшего во Францию владельца БТА Банка Мухтара Аблязова. «Однако в России в отношении Аблязова не вынесено ни одного обвинительного приговора, хотя и расследуются уголовные дела. Поэтому утверждать, что Аблязов создал что-то криминальное, можно только после вступления в силу приговора суда», — полагает Поповский.
Он также добавил, что в суд не поступили вещественные доказательства из уголовного дела. Кроме того, следствие не устранило нарушения, которые обязала устранить апелляционная коллегия Мосгорсуда, вернувшая часть уголовного дела на доследование14 апреля 2017 года.
Мещанский суд Москвы 24 августа 2016 года приговорил бывшего лидера запрещенного в России «Движения против нелегальной иммиграции» (ДПНИ) и объединения «Русские» (также признано экстремистским и запрещено решением суда) к 7,5 года колонии за легализацию (отмывание) похищенного (ч. 4 ст. 174 УК РФ), организацию экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), разжигание межнациональный розни (ст. 282 УК РФ), а также за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ). Финансовая часть обвинения касалась отмывания 5 млрд рублей, украденных у вкладчиков казахстанского БТА Банка, на которые было куплено 2,5 тысячи гектаров земли в Домодедовском районе Подмосковья. Впоследствии Мосгорсуд изменил приговор, дело о легализации похищенного было выделено в отдельное производство и направлено на доследование. Срок же Поткину по «экстремистским» статьям был сокращен до 3,5 года.
Это наказание он практически отсидел и должен был выйти на волю 16 апреля. Однако 13 апреля Мещанский суд поместил его под домашний арест по делу об «отмывании» земельных участков.
По мнению адвоката, предъявленное его подзащитному обвинение некорректно. «Поткину вменяется покушение на легализацию, но, по сути, это приготовление, поэтому мы просим вернуть дело в Следственное управление СК по ЦАО для устранениях всех недочетов и пересоставления обвинительного заключения с более точными формулировками», — сказал Игорь Поповский. По его словам, суд объявил перерыв до 24 апреля. При этом гособвинитель еще не успела высказаться по заявленному ходатайству. Ожидается, что в этот день прокуратура озвучит свою позицию, а суд огласит решение.