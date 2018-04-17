Защита националиста Поткина попросила вернуть его дело прокурору

Как сообщил Business FM адвокат подсудимого Игорь Поповский, соответствующее ходатайство защита заявила в ходе предварительного слушания в Мещанском суде Москвы в рамках дела о легализации (отмывании) (ч. 4 ст. 174 УК РФ) 5 млрд рублей, украденных у вкладчиков казахстанского БТА Банка.

«В ходе следствия был допущен целый ряд нарушений закона, которые препятствуют рассмотрению дела по существу», — сказал защитник. Так, по его словам, в уголовном деле Поткин упоминается как участник преступной группы — доверенное лицо уехавшего во Францию владельца БТА Банка Мухтара Аблязова . «Однако в России в отношении Аблязова не вынесено ни одного обвинительного приговора, хотя и расследуются уголовные дела. Поэтому утверждать, что Аблязов создал что-то криминальное, можно только после вступления в силу приговора суда», — полагает Поповский.

Он также добавил, что в суд не поступили вещественные доказательства из уголовного дела. Кроме того, следствие не устранило нарушения, которые обязала устранить апелляционная коллегия Мосгорсуда , вернувшая часть уголовного дела на доследование14 апреля 2017 года.

Мещанский суд Москвы 24 августа 2016 года приговорил бывшего лидера запрещенного в России «Движения против нелегальной иммиграции» ( ДПНИ ) и объединения «Русские» (также признано экстремистским и запрещено решением суда) к 7,5 года колонии за легализацию (отмывание) похищенного (ч. 4 ст. 174 УК РФ), организацию экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), разжигание межнациональный розни (ст. 282 УК РФ), а также за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ). Финансовая часть обвинения касалась отмывания 5 млрд рублей, украденных у вкладчиков казахстанского БТА Банка, на которые было куплено 2,5 тысячи гектаров земли в Домодедовском районе Подмосковья . Впоследствии Мосгорсуд изменил приговор, дело о легализации похищенного было выделено в отдельное производство и направлено на доследование. Срок же Поткину по «экстремистским» статьям был сокращен до 3,5 года.

Это наказание он практически отсидел и должен был выйти на волю 16 апреля. Однако 13 апреля Мещанский суд поместил его под домашний арест по делу об «отмывании» земельных участков.