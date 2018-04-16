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Волгоградец заработал миллионы на «решении вопросов» с силовиками и судьями
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Волгоградец заработал миллионы на «решении вопросов» с силовиками и судьями 

v1.ru 41 минуту назад
Фото: v1.ru
В Волгограде областной суд оставил без изменения приговор Центрального районного суда, который приговорил жителя города-героя к шести годам колонии за мошенничества в особо крупном размере. Меньше чем за год Игорь Цап сумел заработать больше четырех миллионов рублей лишь на одних обещаниях. Волгоградец за деньги «оказывал помощь» в решении вопросов с силовиками и судьями.
— В июне 2015 года Игорь Цап получил от гражданина 450 тысяч рублей, — рассказали V1.ru в пресс-службе Волгоградского областного суда. — Эти деньги он должен якобы передать должностным лицам ГУ МВД России по Волгоградской области за решение вопроса о возбуждении уголовного дела. Деньги мужчина оставил себе.
С ноября по декабрь того же года Цап получил еще 653 тысяч рублей под предлогом решения вопроса о не препятствии коммерческой деятельности фирмы. С апреля по май 2015 года предприимчивый горожанин у другого потерпевшего украл два миллиона 770 тысяч рублей. Эти деньги якобы предназначались для передачи судьям в пользу благополучного решения по гражданскому делу.
— В феврале 2016 года Цап получил сумму в разере320 тысяч рублей для оказания содействия в восстановлении ее на службу в органы внутренних дел, — добавляют в пресс-службе областного суда. — За эти же деньги он обещал удалить из личного дела бывшего сотрудника полиции все отрицательные факты и добиться невозбуждения уголовного дела.
В каждом перечисленном случае Цап ничего не делал из того, что обещал. Судебная коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда согласилась с наказанием, которое назначил суд Центрального района.
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