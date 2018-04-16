Женщину с ребенком обокрали в цирке на севере столицы

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, вечером 14 апреля в полицию обратилась безработная 39-летняя жительница столицы. Женщина заявила, что приехала со своим несовершеннолетним сыном в цирк «Радуга» на ул. Флотская. Гости прибыли за час до представления, поэтому ожидали в холле, где посетителям предлагали подкрепиться и развлечься.

«Сын потерпевшей захотел сфотографироваться с кроликом, женщина оплатила услугу и убрала кошелек в рюкзак, после чего пошла с ребенком на представление. Во время антракта гражданка решила купить мороженое, но своего кошелька в рюкзаке не обнаружила. Материальный ущерб составил 10 тыс. руб.», — сказал источник.

Полиция возбудила уголовное дело о краже. Как уточнил источник, камерами видеонаблюдения цирк «Радуга» не оборудован, свидетелей и очевидцев преступления оперативники не выявили.