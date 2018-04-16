Ростовские следователи арестовали начальника отдела УЭБиПК за взятки 

Начальник одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области попался на взятках. Как сообщила пресс-служба регионального Следственного управления, деньги сотрудник органов получал от игорных заведений города Азов за покровительство.
По данным следствия, еженедельная сумма, которую получал подозреваемый составляла 70 тысяч рублей. В ближайшее время взяточнику предъявят обвинение.
На данный момент из органов бывший сотрудник ведомства уволен и решением суда помещен под стражу.
Ранее сегодня сообщалось о другом задержании. Сотрудники сил правопорядка в Краснодаре арестовали двоих полицейских, подозреваемых в получении взятки. Во время действий оперативников ФСБ, полицейские попытались оказать сопротивление.