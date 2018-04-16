Ростовские следователи арестовали начальника отдела УЭБиПК за взятки

По данным следствия, еженедельная сумма, которую получал подозреваемый составляла 70 тысяч рублей. В ближайшее время взяточнику предъявят обвинение.

На данный момент из органов бывший сотрудник ведомства уволен и решением суда помещен под стражу.