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Ростовские следователи арестовали начальника отдела УЭБиПК за взятки
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Ростовские следователи арестовали начальника отдела УЭБиПК за взятки 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Начальник одного из отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ростовской области попался на взятках. Как сообщила пресс-служба регионального Следственного управления, деньги сотрудник органов получал от игорных заведений города Азов за покровительство.
По данным следствия, еженедельная сумма, которую получал подозреваемый составляла 70 тысяч рублей. В ближайшее время взяточнику предъявят обвинение.
На данный момент из органов бывший сотрудник ведомства уволен и решением суда помещен под стражу.
Ранее сегодня сообщалось о другом задержании. Сотрудники сил правопорядка в Краснодаре арестовали двоих полицейских, подозреваемых в получении взятки. Во время действий оперативников ФСБ, полицейские попытались оказать сопротивление.
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