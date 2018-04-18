Мосгордума приняла документ по ужесточению наказания за содействие нелегальной миграции

"За содействие нелегальной миграции постановлением предусматриваются штрафные санкции до 200 тыс. рублей, а также уголовная ответственность — три года лишения свободы", — сказала председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инны Святенко

Ранее Святенко заявляла, что в уголовном кодексе РФ существует статья, предусматривающая наказание за организацию незаконной миграции на территории РФ, однако она «практически нерабочая, потому что помимо самих организаторов есть много людей, которые содействуют организации нелегальной миграции. Такое содействие несет, в том числе, террористическую угрозу».

Согласно действующему федеральному законодательству, за организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в стране или незаконного транзитного проезда через ее территорию наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 420 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.