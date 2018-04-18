Суд оставил под домашним арестом режиссера К. Серебренникова до 19 июля

Басманный районный суд столицы продлил до 19 июля 2018 г. домашний арест художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову , обвиняемому по делу о хищении 133 млн руб., выделенных на реализацию культурного проекта «Платформа», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Ходатайство следователя удовлетворить. Продлить в отношении обвиняемого К. Серебренникова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 19 июля», — огласил решение судья Артур Карпов

Следователь просил продлить обвиняемым меру пресечения в связи с необходимостью ознакомить всех обвиняемых с материалами уголовного дела, которых насчитывается 258 томов. По словам следователя, дело является экономическим и представляет особую сложность, в настоящее время оснований для изменения ранее избранных мер пресечения на более мягкую нет.

Прокурор поддержал ходатайство Следственного комитета (СК) о продлении всем обвиняемым меры пресечения.

«По данному уголовному делу не наблюдается волокиты, все следственные действия выполнялись в полном объеме в соотвествии с законом. Прошу продлить всем меру пресечения на указанный срок», — добавила прокурор.

В свою очередь обвиняемые и их адвокаты просили суд не удовлетворять ходатайство следствия и отпустить всех под залог.

«Без всякого права я нахожусь в тюрьме, никаких мотивов кроме мести за мою несговорчивость у следствия нет», — заявил А. Малобродский.

Главный фигурант дела режиссер К. Серебренников попросил суд разрешить ему «вернуться к нормальной жизни».

«Я нахожусь под домашним арестом восемь месяцев, и восемь месяцев следствие лишило меня возможности работать и вести нормальный образ жизни. Все аргументы следствия абсурдны для меня с самого начала следствия. Я активно сотрудничал со следствием, рассказывал следствию, как все было устроено на проекте «Платформа». Проект состоялся и был успешным. Мы не обманывали, когда делали проект. Я настаиваю, чтобы министерство культуры гласно заявило о своих претензиях ко мне», — подчеркнул обвиняемый.

Ранее Басманный суд продлил до 23 мая 2018 г. срок домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру АНО «Седьмая студия» Нине Масляевой

Расследование уголовного дела завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции. Минкультуры России, как потерпевшая сторона, заявило иск о возмещении ущерба ко всем обвиняемым на сумму 133 млн руб.

Следователь по делу сообщал Агентству «Москва», что материалы в отношении Н. Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой выделены в отдельное производство. Н. Масляева заключила сделку со следствием, а Е. Воронова объявлена в розыск и заочно арестована.

Фигурантами дела являются К. Серебренников, Ю. Итин, Н. Масляева, А. Малобродский, а также С. Апфельбаум.

По данным следствия, в 2011 г. К. Серебренников придумал и разработал проект «Платформа» для развития и популяризации современного искусства. В 2011-2014 гг. Минкультуры России выделило проекту более 214 млн руб. из федерального бюджета. Для реализации проекта К. Серебренниковым была создана АНО «Седьмая студия».

Выполняя указания К. Серебренникова и Ю. Итина, А. Малобродский, Е. Воронова и Н. Масляева ежегодно с 2011 по 2014 гг. в рамках проекта «Платформа» заведомо завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий. Эти данные они передавали в Минкультуры для обоснования финансирования и подтверждение об израсходовании субсидий выделенных «Седьмой Студии». Таким образом были похищены бюджетные средства.