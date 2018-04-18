Ещё
Минкульт поддержал ходатайство о продлении домашнего ареста Серебренникову
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минкульт поддержал ходатайство о продлении домашнего ареста Серебренникову 

BFM.RU 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Министерство культуры поддержало ходатайство Следственного комитета России о продлении меры пресечения четырем фигурантам дела о хищении 133 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа». Как передает корреспондент Business FM, его передал суду представитель Следственного комитета на заседании Басманного суда Москвы. Минкульт признан по делу потерпевшим и в рамках уголовного дела ранее заявил иск на 133 млн рублей.
Против приобщения письма Минкульта возразила защита, в том числе адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов. Он указал, что полномочия представителя министерства Евы Зайцевой ничем не подтверждены, кроме того, юрист Минкульта не пришла на процесс. «Нет ни одного подтверждения, что Ева Зайцева уполномочена подписывать документы, — сказал адвокат. — Если министерство имеет какие-то претензии к моему подзащитному, то в открытом и гласном суде оно может это подтвердить». Однако судья Артур Карпов приобщил документ.
Следственный комитет России просит продлить до 19 июля срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову и директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум. Бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина следствие просит оставить под домашним арестом до 24 мая, а экс-генпродюсера этой организации Алексея Малобродского — в СИЗО до 19 июня. Последний заявил, что получил ходатайство СК лишь накануне и не знаком ни с ним, ни с документами, обосновывающими его. Поэтому он просил «отменить заседание как неправомочное и вернуть его в тюрьму». Но суд на это не пошел и дал обвиняемому на ознакомление 20 минут.
Всего в качестве обвиняемых по делу проходят шесть человек. Одна из них, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, признала вину и заключила сделку со следствием. 16 апреля суд продлил ей срок домашнего ареста до 23 мая.
BFM.RU: последние новости
ФСБ задержала членов ячейки ИГ, планировавших теракты в Ростовской области Сопредседателя партии «Другая Россия» задержали на российско-украинской границе с пистолетом Макарова Житель Калининграда пытался провезти в Белоруссию 36 кг гашиша
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT163
МИД обратился к россиянам с предупреждением53
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США288
В Кремле ответили на «план Авакова»209
Воспитатель напоила детей растворителем в Москве55
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение