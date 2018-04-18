Минкульт поддержал ходатайство о продлении домашнего ареста Серебренникову 

Министерство культуры поддержало ходатайство Следственного комитета России о продлении меры пресечения четырем фигурантам дела о хищении 133 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа». Как передает корреспондент Business FM, его передал суду представитель Следственного комитета на заседании Басманного суда Москвы. Минкульт признан по делу потерпевшим и в рамках уголовного дела ранее заявил иск на 133 млн рублей.
Против приобщения письма Минкульта возразила защита, в том числе адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов. Он указал, что полномочия представителя министерства Евы Зайцевой ничем не подтверждены, кроме того, юрист Минкульта не пришла на процесс. «Нет ни одного подтверждения, что Ева Зайцева уполномочена подписывать документы, — сказал адвокат. — Если министерство имеет какие-то претензии к моему подзащитному, то в открытом и гласном суде оно может это подтвердить». Однако судья Артур Карпов приобщил документ.
Следственный комитет России просит продлить до 19 июля срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову и директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум. Бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина следствие просит оставить под домашним арестом до 24 мая, а экс-генпродюсера этой организации Алексея Малобродского — в СИЗО до 19 июня. Последний заявил, что получил ходатайство СК лишь накануне и не знаком ни с ним, ни с документами, обосновывающими его. Поэтому он просил «отменить заседание как неправомочное и вернуть его в тюрьму». Но суд на это не пошел и дал обвиняемому на ознакомление 20 минут.
Всего в качестве обвиняемых по делу проходят шесть человек. Одна из них, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, признала вину и заключила сделку со следствием. 16 апреля суд продлил ей срок домашнего ареста до 23 мая.