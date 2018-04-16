Ещё
Главному бухгалтеру «Седьмой студии» продлили домашний арест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главному бухгалтеру «Седьмой студии» продлили домашний арест 

Говорит Москва 1 час назад
Как уточняет РИА Новости, суд удовлетворил ходатайство следствия.
21 февраля инстанция оставила под домашним арестом и режиссёра Кирилла Серебренникова. Его обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на проект «Платформа».
Говорит Москва: последние новости
В Москве задержали мужчину, который напал с пистолетом на женщину и её сына Отказавшийся разводиться житель Нижегородской области убил жену и тёщу СКР возбудил дело по факту обстрела КПП в Донбассе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский «Панцирь» отбил атаку США543
Россия получила неожиданную поддержку127
Трамп отложил санкции против России92
«Остаётся уповать на терпение Москвы»32
Действия России встревожили Израиль531
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение