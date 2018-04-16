Ещё
Главному бухгалтеру «Седьмой студии» продлили домашний арест
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Главному бухгалтеру «Седьмой студии» продлили домашний арест
Говорит Москва
1 час назад
Комментарии
Как уточняет
РИА Новости
, суд удовлетворил ходатайство следствия.
21 февраля инстанция оставила под домашним арестом и режиссёра
Кирилла Серебренникова
. Его обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на проект «Платформа».
Говорит Москва: последние новости
В Москве задержали мужчину, который напал с пистолетом на женщину и её сына
Отказавшийся разводиться житель Нижегородской области убил жену и тёщу
СКР возбудил дело по факту обстрела КПП в Донбассе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский «Панцирь» отбил атаку США
543
Россия получила неожиданную поддержку
127
Трамп отложил санкции против России
92
«Остаётся уповать на терпение Москвы»
32
Действия России встревожили Израиль
531
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток
В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире
США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа
В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика
Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество
Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США
В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика
США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение