Со счетов сына Януковича сняли арест

Об этом сообщает «Украинская правда». Соответствующие решения принял Печерский районный суд Киеве 14 февраля.

Аресты были наложены в 2015 и 2016 годах в деле о завладении госсредствами через региональные отделения «Укрзализныци»

Как считало следствие, счета компаний для легализации средств находились в обанкротившемся «Всеукраинском банке развития», принадлежащем Александру Януковичу. Всего указывали 12 фирм, подконтрольных служащим банка.

Суд отметил арест счетом девяти фирм. При этом в предыдущих решениях суда шла речь о том, что на счета этих компаний возможные фигуранты преступления перечисляли почти 550 млн грн. (около 1,1 млрд руб. — ред.) и свыше $27 млн Как говорится в одном из решений об отмене ареста, подозрения по делу до сих пор не оглашены, а «следователь не доказал, что средства на указанных счетах являются предметом преступной деятельности». Кроме того, правами на арестованные счета сейчас владеет ООО «Аскор-Инвест».

Все это и стало основанием для снятия ареста.