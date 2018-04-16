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Со счетов сына Януковича сняли арест
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Со счетов сына Януковича сняли арест 

Украина.ру 52 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Украинская правда». Соответствующие решения принял Печерский районный суд Киеве 14 февраля.
Аресты были наложены в 2015 и 2016 годах в деле о завладении госсредствами через региональные отделения «Укрзализныци».
Как считало следствие, счета компаний для легализации средств находились в обанкротившемся «Всеукраинском банке развития», принадлежащем Александру Януковичу. Всего указывали 12 фирм, подконтрольных служащим банка.
Суд отметил арест счетом девяти фирм. При этом в предыдущих решениях суда шла речь о том, что на счета этих компаний возможные фигуранты преступления перечисляли почти 550 млн грн. (около 1,1 млрд руб. — ред.) и свыше $27 млн  Как говорится в одном из решений об отмене ареста, подозрения по делу до сих пор не оглашены, а «следователь не доказал, что средства на указанных счетах являются предметом преступной деятельности». Кроме того, правами на арестованные счета сейчас владеет ООО «Аскор-Инвест».
Все это и стало основанием для снятия ареста.
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