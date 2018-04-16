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Во Владивостоке преступники напали на пожилого мужчину и попытались его сжечь заживо
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Во Владивостоке преступники напали на пожилого мужчину и попытались его сжечь заживо 

Prim.News 1 час назад
Пострадавшего госпитализировали.
Во Владивостоке задержали мужчину, который признался в том, что в ходе уличного конфликта облил его ацетоном и поджег.
Как сообщает Vl.ru, преступление произошло в пригороде в районе 4-й Восточной улицы. У пострадавшего 55-летнего мужчины, на которого, предположительно, напали двое преступников, зафиксировали термические ожоги головы, шеи, туловища и конечностей различной степени тяжести. Его госпитализировали в состоянии тяжелого болевого шока.
Один из подозреваемых в совершении преступления уже задержан, сейчас ищут второго.
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