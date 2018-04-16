Во Владивостоке преступники напали на пожилого мужчину и попытались его сжечь заживо

Пострадавшего госпитализировали.

Во Владивостоке задержали мужчину, который признался в том, что в ходе уличного конфликта облил его ацетоном и поджег.

Как сообщает Vl.ru, преступление произошло в пригороде в районе 4-й Восточной улицы. У пострадавшего 55-летнего мужчины, на которого, предположительно, напали двое преступников, зафиксировали термические ожоги головы, шеи, туловища и конечностей различной степени тяжести. Его госпитализировали в состоянии тяжелого болевого шока.

Один из подозреваемых в совершении преступления уже задержан, сейчас ищут второго.