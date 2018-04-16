Грабитель случайно оставил свой телефон на месте преступления в Таганроге 

В Таганроге Ростовской области задержали мужчину, который во время ограбления выронил свой телефон. Об этом сообщило издание Rostovgazeta.ru.
По информации регионального УМВД, в полицию с заявлением об ограблении обратилась
39-летняя
местная жительница. По словам женщины, она шла домой, когда около ворот на нее набросился неизвестный мужчина. Он выхватил из рук пострадавшей сумку, в которой находились деньги и банковская карта.
Осмотрев место преступления, полицейские обнаружили на земле мобильный телефон. Выяснилось, что он выпал из кармана злоумышленника, когда тот совершал нападение. Правоохранители установили личность подозреваемого — им оказался
24-летний
местный житель. Мужчина избавился от сумки, забрав деньги и ценные вещи.
По словам задержанного, украденными наличными он расплатился с водителем такси. В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.