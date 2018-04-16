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В России вынесен первый приговор за телевизионное пиратство
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В России вынесен первый приговор за телевизионное пиратство 

BFM.RU 1 час назад
Куйбышевский суд Петербурга приговорил бизнесмена Юрия Москачева к трем годам лишения свободы условно по первому в России уголовному делу о телевизионном пиратстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.
Москачев признан виновным по статье о нарушении авторских и смежных прав.
Суд установил, что Москачев, будучи гендиректором компании «Хом-АП. ТВ», которая предоставляла услуги связи для кабельного вещания на территории ряда субъектов РФ, в том числе в Петербурге и Ленинградской области незаконно использовал объекты смежных прав ОАО «НТВ-ПЛЮС». Согласно данным следствия, бизнесмен «незаконно заключал с пятью коммерческими структурами контракты на трансляцию кабельного телевидения якобы с ведома и согласия правообладателя, а компании, в свою очередь, имели право передавать права на использование канала своим абонентам».
Ущерб «НТВ-ПЛЮС» оценили в 12,7 млн рублей.
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