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Закон защитит оправданных граждан от повторных обвинений
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Закон защитит оправданных граждан от повторных обвинений 

Российская Газета 2 часа назад
Бывает так, что обвинения оказались напрасны, человек невиновен, но следствие всеми правдами и неправдами хочет его посадить. Причины могут быть разные. Например, следователь так и не поверил в алиби гражданина и пытается найти все новые и новые доказательства. Или человек в погонах не желает портить отчетность, ведь напрасные обвинения всегда прокол в работе. Признавать ошибки — значит губить карьеру.
Если через год после закрытия дела появились новые данные, прокурор обратится в суд за санкцией
В подобную ситуацию попал житель Краснодара М. В 2009 году он был оправдан судом, но вышестоящая инстанция отменила решение. С тех пор его дело несколько раз закрывалось и открывалось. В итоге гражданин обратился в Конституционный суд, оспаривая нормы УПК. КС признал, что нормы не противоречат Основному Закону, а вот практика — противоречит.
"Как указал Конституционный суд России, отсутствие в уголовно-процессуальном законе срока для отмены постановления о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования, вынесенного на досудебной стадии уголовного судопроизводства, умаляет гарантии защиты от необоснованного возобновления прекращенного уголовного преследования, создает для лица постоянную угрозу привлечения к уголовной ответственности, — пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Проект предлагает ввести годичный срок, в течение которого прокурор или руководитель следственного органа вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела. По истечении такого срока отмена допускается только с санкции суда. При этом прокурору надо будет обосновать свое ходатайство. Предлагаемые нормы позволят гарантировать эффективную защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования".
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