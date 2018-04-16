Закон защитит оправданных граждан от повторных обвинений

Бывает так, что обвинения оказались напрасны, человек невиновен, но следствие всеми правдами и неправдами хочет его посадить. Причины могут быть разные. Например, следователь так и не поверил в алиби гражданина и пытается найти все новые и новые доказательства. Или человек в погонах не желает портить отчетность, ведь напрасные обвинения всегда прокол в работе. Признавать ошибки — значит губить карьеру.

Если через год после закрытия дела появились новые данные, прокурор обратится в суд за санкцией

В подобную ситуацию попал житель Краснодара М. В 2009 году он был оправдан судом, но вышестоящая инстанция отменила решение. С тех пор его дело несколько раз закрывалось и открывалось. В итоге гражданин обратился в Конституционный суд, оспаривая нормы УПК. КС признал, что нормы не противоречат Основному Закону, а вот практика — противоречит.