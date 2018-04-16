Суд решил судьбу миллиардера Магомедова

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Суд оставил в силе арест Магомеда Магомедова 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский городской суд оставил в силе арест брата совладельца группы "Сумма" Магомеда Магомедова до 30 мая, сообщает RNS.
"Московский городской суд постановил: постановление Тверского районного суда города Москвы от 31 марта 2018 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Магомедова Магомеда Гаджиевича оставить без изменения, а апелляционные жалобы защитников без удовлетворения", — сказал судья.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным арест совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова.
31 марта Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая 2018 года совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и главу компании "Интекс" Артура Максидова.
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