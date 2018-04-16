Пожилого члена СС обвинили в причастности к убийству более 13 тысяч человек в концлагере 

94‐летнего бывшего члена СС обвинили в причастности к убийству 13 тысяч 335 человек во время Второй мировой войны. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на телеканал телеканала n‐tv.
По словам представителя прокуратуры Штуттгарта, с конца 1942 года по 1943 год обвиняемый работал охранником в концлагере
«Аушвиц-Биркенау»
и, таким образом, поддерживал акции уничтожения. Согласно заявлению, за указанный период в концлагерь было доставлено 15 составов с пленными. Тех, кто не мог работать, уничтожали в газовых камерах. По данным обвинения, таким образом было убито 13 335 неработоспособных человек.
Адвокат обвиняемого отметил, что подзащитный ничего о целях и процессе уничтожения пленных не знал. Решение по делу бывшего охранника будет вынесено в земельном суде Маннхайма.
12 марта в возрасте 96 лет скончался бывший унтер‐офицер СС Оскар Гренинг, известный как «бухгалтер Освенцима». В 2015 году суд немецкого города Люнебурга признал Гренинга виновным в убийстве 300 тысяч заключенных концлагеря Освенцим и приговорил его к четырем годам лишения свободы.