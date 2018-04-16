Пожилого члена СС обвинили в причастности к убийству более 13 тысяч человек в концлагере

94‐летнего бывшего члена СС обвинили в причастности к убийству 13 тысяч 335 человек во время Второй мировой войны. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на телеканал телеканала n‐tv.

По словам представителя прокуратуры Штуттгарта, с конца 1942 года по 1943 год обвиняемый работал охранником в концлагере

«Аушвиц-Биркенау»

и, таким образом, поддерживал акции уничтожения. Согласно заявлению, за указанный период в концлагерь было доставлено 15 составов с пленными. Тех, кто не мог работать, уничтожали в газовых камерах. По данным обвинения, таким образом было убито 13 335 неработоспособных человек.

Адвокат обвиняемого отметил, что подзащитный ничего о целях и процессе уничтожения пленных не знал. Решение по делу бывшего охранника будет вынесено в земельном суде Маннхайма.