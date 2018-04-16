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Женщина покусала сотрудников полиции в Вологодской области
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Женщина покусала сотрудников полиции в Вологодской области 

360tv.ru 41 минуту назад
Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Череповца, которая напала на сотрудников полиции. Об этом рассказала пресс‐служба СУ СКР региона.
Жители коммунальной квартиры в марте 2018 года вступили в конфликт с подозреваемой, которая устроила в своей комнате шумное застолье. Чтобы утихомирить гостей, соседи вызвали сотрудников полиции, сообщило ИА FlashNord. Женщина напала на правоохранителей, когда ее попросили проследовать в отделение.
При выходе из квартиры подозреваемая активно сопротивлялась и укусила препровождавшего ее в служебную автомашину полицейского за бедро. Затем при выходе из автомашины по направлению к отделу полиции она укусила также за бедро и второго полицейского
пресс-служба
СУ СКР по Вологодской области.
Проводится расследование.
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