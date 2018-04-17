В Немане мужчина убил горожанина доской

Как передает пресс-служба областной прокуратура , в сентябре 2017 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения напал на местного жителя, бил его руками, ногами и доской. От полученных увечий пострадавший скончался.

Напомним, калининградца осудят за подготовку убийства своего родственника. Как установлено следствием, бывший зять задолжал обвиняемому деньги в сумме 2,5 млн рублей и отдавать их не намеревался. В связи с возникшими на почве этого неприязненными отношениями, калининградец принял решение об убийстве бывшего родственника.