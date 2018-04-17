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В Немане мужчина убил горожанина доской
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В Немане мужчина убил горожанина доской 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает пресс-служба областной прокуратура, в сентябре 2017 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения напал на местного жителя, бил его руками, ногами и доской. От полученных увечий пострадавший скончался.
Следствие установило, что у обвиняемого имеется непогашенная судимость. Суд приговорил жителя Немана к 10,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Напомним, калининградца осудят за подготовку убийства своего родственника. Как установлено следствием, бывший зять задолжал обвиняемому деньги в сумме 2,5 млн рублей и отдавать их не намеревался. В связи с возникшими на почве этого неприязненными отношениями, калининградец принял решение об убийстве бывшего родственника.
Фото: архив ФедералПресс
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