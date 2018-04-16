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Бывшего министра заподозрили в съемке детского порно
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Бывшего министра заподозрили в съемке детского порно 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В Астрахани бывшего министра Виталия Курскова задержали по подозрению в съемке детской порнографии. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает ТАСС.
По данным источника агентства, о странном поведении Курскова в полицию заявила его соседка. Женщина рассказала, что тот водит в квартиру несовершеннолетних девочек. Когда к бывшему министру приехали сотрудники правоохранительных органов, он попытался сбежать, выпрыгнув из окна второго этажа, но все же был задержан.
С июня 2006-го по июнь 2007 года Курсков занимал должность министра по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и охране окружающей среды Астраханской области, также он был депутатом и бизнесменом.
5 апреля стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении челябинского судьи, заподозренного в педофилии. Сводный брат обвинил его в домогательствах к своим дочерям, старшей из которых 11 лет, в обмен на подарки и деньги.
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