Бывшего министра заподозрили в съемке детского порно

Астрахани бывшего министра Виталия Курскова задержали по подозрению в съемке детской порнографии. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает ТАСС

По данным источника агентства, о странном поведении Курскова в полицию заявила его соседка. Женщина рассказала, что тот водит в квартиру несовершеннолетних девочек. Когда к бывшему министру приехали сотрудники правоохранительных органов , он попытался сбежать, выпрыгнув из окна второго этажа, но все же был задержан.

С июня 2006-го по июнь 2007 года Курсков занимал должность министра по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и охране окружающей среды Астраханской области , также он был депутатом и бизнесменом.

5 апреля стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении челябинского судьи, заподозренного в педофилии. Сводный брат обвинил его в домогательствах к своим дочерям, старшей из которых 11 лет, в обмен на подарки и деньги.