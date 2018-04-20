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Мужчина с ножницами ограбил магазин и съел украденные деньги
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Мужчина с ножницами ограбил магазин и съел украденные деньги 

Мир24 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Кировский грабитель съел похищенные деньги на глазах у сотрудников Росгвардии, сообщает 1istochnik.
Кража была совершена в пятницу рано утром. В магазин на Профсоюзной улице зашел мужчина и, пригрозив продавщице ножницами, потребовал отдать ему деньги. Женщина, испугавшись, выбежала на улицу. Когда злоумышленник покинул магазин, она вернулась и, обнаружив кражу, нажала тревожную кнопку.
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в одном из дворов. Попавшись, мужчина достал из кармана украденную купюру и съел ее. Номинал не уточняется.
Задержанного передали сотрудникам полиции.
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