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Мужчина пытался украсть деньги из банкомата во Всеволожске
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Мужчина пытался украсть деньги из банкомата во Всеволожске 

Ivyborg.ru 1 час назад
Об этом сообщает пресс-служба УВО ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Оказалось, что мужчина обслуживает эти банкоманты, но сейчас находится в отпуске. В ходе досмотра у задержанного изъяли набор спецключей для банкоматов.
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