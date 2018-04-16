Мужчина пытался украсть деньги из банкомата во Всеволожске

Ленобласти Об этом сообщает пресс-служба УВО ГУ Росгвардии по Петербургу

Оказалось, что мужчина обслуживает эти банкоманты, но сейчас находится в отпуске. В ходе досмотра у задержанного изъяли набор спецключей для банкоматов.