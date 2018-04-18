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Гастролёр из Нефтекамска, угрожая ножом продавцам, грабил магазины в Уфе
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Гастролёр из Нефтекамска, угрожая ножом продавцам, грабил магазины в Уфе 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по Уфе.
В дежурную часть отдела полиции № 10 Управления МВД России по Уфе поступило сообщение о разбойном нападении в магазине бытовой химии. Угрожая ножом продавцу, мужчина похитил более четырех тысяч рублей. Через два дня аналогичное преступление произошло в одном из продуктовых магазинов в Кировском районе. Здесь продавец отдала преступнику 13 тысяч рублей.
После этой информации в полиции установили личность подозреваемого. В короткий срок по ориентировке сотрудники патрульно-постовой службы задержали ранее судимого 30-летнего жителя Нефтекамска. Мужчина признал свою вину.
В настоящее время он находится под стражей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи «Разбой». Ему грозит наказание в виде до 10 лет лишения свободы.
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