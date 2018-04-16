Ещё
Бывшего астраханского министра задержали за съемки детского порно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывшего астраханского министра задержали за съемки детского порно 

BFM.RU 1 час назад
Экс-министра Астраханской области Виталия Курскова задержали по подозрению в съемке порнографических фильмов с детьми, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.
По его словам, задержали Курскова после того, как встревоженная жительница Астрахани позвонила в полицию и сообщила о том, что ее сосед водит в квартиру несовершеннолетних девочек. Прибывшие по указанному адресу сотрудники правоохранительных органов попытались пройти в квартиру, но мужчина не открыл дверь. Спрыгнув с балкона второго этажа, он попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции. В следственном управлении СКР по региону данную информацию комментировать отказались.
Ранее Курсков занимал должность министра по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и охране окружающей среды Астраханской области (с июня 2006 года — по июнь 2007), также был депутатом и бизнесменом.
BFM.RU: последние новости
В Таиланде задержали россиянина по подозрению в ограблении пункта обмены валюты Суд продлил арест фигуранта дела о попытке ввоза 360 килограммов кокаина до 15 июля Присяжные считают «приморских партизан» виновными в убийствах
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия получила неожиданную поддержку97
Действия России встревожили Израиль468
Позор с Сирией, агрессивные планы Трампа и другие события дня3
Российский «Панцирь» отбил атаку США84
Ответ США признали губительным для россиян402
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:15
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение