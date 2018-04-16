Бывшего астраханского министра задержали за съемки детского порно

Экс-министра Астраханской области Виталия Курскова задержали по подозрению в съемке порнографических фильмов с детьми, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

По его словам, задержали Курскова после того, как встревоженная жительница Астрахани позвонила в полицию и сообщила о том, что ее сосед водит в квартиру несовершеннолетних девочек. Прибывшие по указанному адресу сотрудники правоохранительных органов попытались пройти в квартиру, но мужчина не открыл дверь. Спрыгнув с балкона второго этажа, он попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции. В следственном управлении СКР по региону данную информацию комментировать отказались.

Ранее Курсков занимал должность министра по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и охране окружающей среды Астраханской области (с июня 2006 года — по июнь 2007), также был депутатом и бизнесменом.