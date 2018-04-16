В Советске осудили женщину, которая выбросила собак из окна 4 этажа трёх собак

Сегодня в Советском городском суде вынесен обвинительный приговор советчанке, выбросившей из окна 4 этажа трёх собак. Две собаки погибли на месте, третью выходили волонтеры. Уголовное дело было квалифицировано по статье «Жестокое обращение с животными с целью причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных».

Потерпевшей была признана хозяйка собак, которая сама на заседание суда не явилась, а в силу определенных причин привести её было невозможно — женщина асоциальна и не совсем адекватна, по словам соседей, складирует дома мусор, который собирает в контейнерах, собирает и приводит в квартиру собак, не кормит их и не выгуливает. Суд учёл то, что обвиняемая Мария Орлова полностью признала свою вину, раскаялась, имеет положительные характеристики с работы и от руководителя ТСЖ дома. За неё также ходатайствовали соседи. Высшее наказании по данной статье лишение свободы сроком до 10 лет.

Государственный защитник подавал ходатайство о примирении сторон, прокурор попросил 1 год и 3 месяца исправительных работ. Суд назначил обвиняемой наказание в виде исправительных работ сроком 1 год с удержанием 5% ежемесячно из заработной платы в доход государства. Обвиняемая будет отрабатывать наказание по месту работы — в Советске она работает на одной из швейных фабрик, получает 7 тысяч рублей в месяц. В практике Советского городского суда уголовное дело по статье 245 Жестокое обращение с животными рассматривается впервые за 10 лет.

На жительницу Советска заведено уголовное дело за жестокое обращение с животными