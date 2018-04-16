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На осужденного за денежные махинации экс— проректора ТИУ Ошибкова завели второе уголовное дело
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На осужденного за денежные махинации экс— проректора ТИУ Ошибкова завели второе уголовное дело 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
История с денежными махинациями, которые проворачивали бывшие руководители ТИУ, продолжает набирать обороты. Вслед за новостью о возбуждении очередного уголовного дела в отношении бывшего руководителя вуза Олега Новоселова, появилась информация о новом преступном эпизоде его заместителя — Александра Ошибкова. Фигуранта, которого суд уже отправил на шесть лет за решетку за хищение 179 млн рублей, подозревают в присвоении еще 2,2 млн  — В августе 2015 года между «Нефтегазпроект» и Александром Ошибковым был заключен договор на разработку технологии использования отходов бурения, образующихся при строительстве скважин на лицензионных участках ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», на сумму более 2,2 млн рублей. На тот момент Ошибков являлся директором департамента стратегического развития Тюменского государственного нефтегазового университета и данное высшее учебное заведение было единственным учредителем «НИПИ „Нефтегазпроект“. Выяснилось, что Ошибков деньги получил, но работы по договору не выполнил. Вместо него их сделали сотрудники университета, — рассказали в областной прокуратуре.
Материалы проверки были направлены в УМВД России по Тюменской области. На днях в отношении уже осужденного Александра Ошибкова здесь возбудило второе уголовное дело. За мошенничество, совершенное в особо крупном размере, бывшему проректору ТИУ грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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