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Житель Ингушетии избил двух полицейских
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Житель Ингушетии избил двух полицейских 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Уголовное дело против 20-летнего местного жителя возбудили в Карабулаке. Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.
Как стало известно, 14 апреля молодой человек пришел в отделение полиции для свидания с задержанным братом. Из-за неприязни и злобы к правоохранителям, юноша начал их оскорблять, а затем избил.
Травмы получили двое сотрудников, находящихся при исполнении служебных обязанностей.
Против 20-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Расследование продолжается.
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