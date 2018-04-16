Житель Ингушетии избил двух полицейских

Уголовное дело против 20-летнего местного жителя возбудили в Карабулаке . Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

Как стало известно, 14 апреля молодой человек пришел в отделение полиции для свидания с задержанным братом. Из-за неприязни и злобы к правоохранителям, юноша начал их оскорблять, а затем избил.

Травмы получили двое сотрудников, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

Против 20-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Расследование продолжается.