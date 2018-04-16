Мособлсуд рассмотрит дело в отношении обвиняемых в доставке 20 кг кокаина из Доминиканы в РФ

Московский областной суд рассмотрит по существу уголовное дело в отношении группы обвиняемых в доставке почти 20 кг кокаина из Доминиканы РФ . Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы лиц, обвиняемых в совершении контрабанды, а также покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенных организованной группой (ч. 4 ст. 229.1, ч. 1 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1, ч. 4 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Уголовное дело направлено в Мособлсуд», — отметили в пресс-службе.

В рамках расследования установлено, что обвиняемые в составе организованной группы в 2014-2016 гг. контрабандным способом ввезли в Россию из Доминиканской Республики почти 20 кг кокаина.

Ранее один из участников этой группы приговором суда в 2016 г. осужден к длительному сроку лишения свободы.