Совладелец «Юлмарта» Костыгин обжаловал домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 16 апреля. / ТАСС /. Защита совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина обжаловала постановление Смольнинского районного суда Петербурга о его заключении под домашний арест по делу о мошенничестве в сфере кредитования. Об этом ТАСС в понедельник сообщил адвокат Костыгина Алексей Добрынин.

"Мы обжаловали решение суда о домашнем аресте", — сказал адвокат.

В феврале текущего года Смольнинский районный суд прекратил производство по материалам о продлении срока домашнего ареста Костыгина и фактически выпустил его на свободу. Позже следствие снова обратилось с ходатайством о домашнем аресте бизнесмена, и суд его удовлетворил.

"Суд удовлетворил шесть наших ходатайств и приобщил к материалам дела доказательства необоснованности подозрения в причастности Дмитрия в совершенном преступлении. Однако, несмотря на пункт 2 пленума ВС РФ , который говорит от обязанности суда проверить обоснованность подозрения при избрании меры пресечения, руководствуясь конкретными сведениям и несмотря на отсутствие таких сведений в материалах дела, суд удовлетворил ходатайство о домашнем аресте", — отметил адвокат Костыгина.

Ранее ТАСС сообщал, что меру пресечения избрали до 14 мая текущего года — в рамках продленного срока следствия. Суд также разрешил Костыгину покидать квартиру ежедневно на четыре часа, посещать место работы в ООО «Ряды», а также разрешил няням его пятерых детей посещать их в квартире и помогать с уходом.

Суть дела