Ещё
Совладелец «Юлмарта» Костыгин обжаловал домашний арест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совладелец «Юлмарта» Костыгин обжаловал домашний арест 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Защита совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина обжаловала постановление Смольнинского районного суда Петербурга о его заключении под домашний арест по делу о мошенничестве в сфере кредитования. Об этом ТАСС в понедельник сообщил адвокат Костыгина Алексей Добрынин.
"Мы обжаловали решение суда о домашнем аресте", — сказал адвокат.
В феврале текущего года Смольнинский районный суд прекратил производство по материалам о продлении срока домашнего ареста Костыгина и фактически выпустил его на свободу. Позже следствие снова обратилось с ходатайством о домашнем аресте бизнесмена, и суд его удовлетворил.
"Суд удовлетворил шесть наших ходатайств и приобщил к материалам дела доказательства необоснованности подозрения в причастности Дмитрия в совершенном преступлении. Однако, несмотря на пункт 2 пленума ВС РФ, который говорит от обязанности суда проверить обоснованность подозрения при избрании меры пресечения, руководствуясь конкретными сведениям и несмотря на отсутствие таких сведений в материалах дела, суд удовлетворил ходатайство о домашнем аресте", — отметил адвокат Костыгина.
Ранее ТАСС сообщал, что меру пресечения избрали до 14 мая текущего года — в рамках продленного срока следствия. Суд также разрешил Костыгину покидать квартиру ежедневно на четыре часа, посещать место работы в ООО «Ряды», а также разрешил няням его пятерых детей посещать их в квартире и помогать с уходом.
Суть дела
По версии следствия, Костыгин в марте 2016 года заключил соглашение со Сбербанком об открытии кредитной линии. Согласно договору, предприниматель получил от банка 1 млрд рублей, при этом «не намеревался исполнять условия договора и предоставил в ПАО „Сбербанк“ ложные сведения о финансовом состоянии НАО „Юлмарт“, а деньгами распорядился по своему усмотрению».
ТАСС: последние новости
СК возбудил дело из-за смерти пациента после пожара в костромском наркодиспансере Один человек погиб после стрельбы в ресторане в Махачкале В аэропорту Домодедово задержали блогера, пронесшего муляжи гранат ради шутки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия получила неожиданную поддержку97
Действия России встревожили Израиль468
Позор с Сирией, агрессивные планы Трампа и другие события дня3
Российский «Панцирь» отбил атаку США84
Ответ США признали губительным для россиян402
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:15
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение