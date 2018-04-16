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Директор провайдера приговорен условно за пиратскую трансляцию каналов НТВ-ПЛЮС
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Директор провайдера приговорен условно за пиратскую трансляцию каналов НТВ-ПЛЮС 

РАПСИ 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РАПСИ, Михаил Телехов. За пиратскую трансляцию телевизионных каналов ОАО «НТВ-ПЛЮС» генеральный директор контент-провайдера ООО «Хом-АП. ТВ» Юрий Москачев приговорен к 3 годам лишения свободы условно, сообщили в понедельник РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.
"Москачев признан виновным в нарушении авторских и смежных прав. Кроме условного срока Куйбышевский районный суд Петербурга признал по праву гражданский иск ОАО «НТВ-ПЛЮС на сумму 12,7 миллиона рублей», — сказали в ОПС.
Как следует из материалов дела, Москачев, оформив лицензию на предоставление кабельного вещания для Петербурга и Ленинградской области и лицензию федерального вещания, приобрел оборудование, позволяющее декодировать, изменять и передавать кабельным сетям и интернет-провайдерам спутниковые каналы с использованием протокола TCP/IP, что он и осуществил, незаконно транслируя вещание «НТВ-ПЛЮС».
Как установлено судом, с середины 2009 года до марта 2010 года Москачев заключил договоры с ООО «СкайНэт», ЗАО «Вэб Плас», ООО «Пулнет», ЗАО «Кубио Рус», ООО «Тейла» о предоставлении им права трансляции для своих абонентов канала «Ностальгия», не заключив соответствующего соглашения с «НТВ-ПЛЮС».
Кроме того, как говорится в приговоре суда, Москачев заключил от имени «Хом-АП. ТВ» лицензионные договоры с «НТВ-ПЛЮС», предоставляющие право на использование телевизионных каналов «НТВ-ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС», «НТВ-ПЛЮС КИНО ПЛЮС», «НТВ-ПЛЮС Наш Футбол», «Ностальгия», «КИНОЛЮКС» и «Закон ТВ», но без права на их последующее распространение, и при этом заключил сублицензионные договоры с телевизионными и интернет-провайдерами, согласно которым они могли транслировать эти каналы своим абонентам.
Таким образом, суд признал, что Москачев совершил незаконное использование объектов смежных прав «НТВ-ПЛЮС», чем причинил компании ущерб на общую сумму не менее 12,7 миллиона рублей.
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