Экс-главе ПАО «Газпром Спецгазавтотранс» продлили арест до 12 июня

Защита настаивала на переводе Тумаева под домашний арест, однако суд отказал в изменении меры пресечения. О задержании Тумаева стало известно 19 февраля. Он обвиняется в организации покушения на убийство Вадима Стяжкина группой лиц по найму. План в результате сорвался, и потерпевший выжил.

Как сообщает издание Udm-Info, нападение произошло в марте 2017 года в подъезде дома по ул. Коммунаров в Ижевске. Стяжкин зашел в подъезд, где на него напали двое мужчин, вооруженных железными прутьями. В потерпевшего выстрелили из огнестрельного оружия ограниченного поражения. Сам Стяжкин оказал нападающим активное сопротивление и выжил, в том числе благодаря своевременно оказанной медпомощи.

По версии следствия, к организации нападения причастен Тумаев. Следователи полагают, что основным мотивом для организации преступления стали взаимные финансовые претензии между ним и потерпевшим Стяжкиным.