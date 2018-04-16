В Марий Эл заместитель начальника полиции избил задержанного

Минувшей осенью замначальника, находясь на служебном дежурстве, присутствовал при задержании мужчины, который был недоволен действиями полицейских. Правоохранитель надел на него наручники, а затем избил. Потерпевший получил перелом носа и сотрясение головного мозга.

По уголовному делу проведена судебно-медицинская экспертиза, допрошено свыше 20 свидетелей, проведен следственный эксперимент. Материалы уголовного дела составили 3 тома.

Кроме того, во время следствия бывший замначальника сообщил, что выступал посредником при передаче взятки. Уголовное преследование в отношении него в этой части прекращено, так как он сам сообщил о своем статусе и способствовал следствию. Уголовное дело по факту взяточничества в настоящее время расследуется.

В настоящее время дело передано в суд.