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В Марий Эл заместитель начальника полиции избил задержанного
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В Марий Эл заместитель начальника полиции избил задержанного 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Экс-замначальника отдела МВД России по Звениговскому району Марий Эл обвиняется в избиении мужчины, доставленного в дежурную часть, сообщает СУ СКР по региону. Ему предъявлено обвинение по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия, с применением специальных средств).
Минувшей осенью замначальника, находясь на служебном дежурстве, присутствовал при задержании мужчины, который был недоволен действиями полицейских. Правоохранитель надел на него наручники, а затем избил. Потерпевший получил перелом носа и сотрясение головного мозга.
По уголовному делу проведена судебно-медицинская экспертиза, допрошено свыше 20 свидетелей, проведен следственный эксперимент. Материалы уголовного дела составили 3 тома.
Кроме того, во время следствия бывший замначальника сообщил, что выступал посредником при передаче взятки. Уголовное преследование в отношении него в этой части прекращено, так как он сам сообщил о своем статусе и способствовал следствию. Уголовное дело по факту взяточничества в настоящее время расследуется.
В настоящее время дело передано в суд.
Фото: Евгений Поторочин
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