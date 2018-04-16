Через три дня обратилась к полицейским вологжанка, которую обворовали в маршрутке

С заявлением о хищении 14 тысяч рублей к правоохранителям обратилась вологжанка. Она сообщила, что обнаружила пропажу после поездки на одном из маршрутов города.

Дело осложняло то, что женщина пришла к полицейским три дня спустя после происшествия. Потерпевшая предполагала, что деньги могли вытащить из сумки в общественном транспорте. Полицейские установили точное время поездки и рейс, а также людей, за которыми ранее числились подобные проступки.

Полицейские задержали 37-летнего мужчину. Пустой кошелек также нашелся возле одного из остановочных комплексов. 14 тысяч злоумышленник успел потратить.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем). Наказание за нее доходит до пяти лет лишения свободы.