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Через три дня обратилась к полицейским вологжанка, которую обворовали в маршрутке
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Через три дня обратилась к полицейским вологжанка, которую обворовали в маршрутке 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
С заявлением о хищении 14 тысяч рублей к правоохранителям обратилась вологжанка. Она сообщила, что обнаружила пропажу после поездки на одном из маршрутов города.
Дело осложняло то, что женщина пришла к полицейским три дня спустя после происшествия. Потерпевшая предполагала, что деньги могли вытащить из сумки в общественном транспорте. Полицейские установили точное время поездки и рейс, а также людей, за которыми ранее числились подобные проступки.
Полицейские задержали 37-летнего мужчину. Пустой кошелек также нашелся возле одного из остановочных комплексов. 14 тысяч злоумышленник успел потратить.
Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем). Наказание за нее доходит до пяти лет лишения свободы.
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