Троих жителей Ингушетии задержали за стрельбу из машины в составе свадебного кортежа 

МАГАС, 16 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МВД по Ингушетии задержали троих жителей республики за стрельбу из автомобиля в составе свадебного кортежа, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.
По данным пресс-службы, в ходе розыска было установлено, что к стрельбе причастны пятеро местных жителей в возрасте от 21 до 25 лет.
"Полицейскими были задержаны трое участников инцидента и автомобиль, в котором были обнаружены и изъяты два автомата, два пистолета и один автоматический пистолет,
а также боеприпасы, предназначенные для его использования", — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции проводят мероприятия по задержанию еще двоих участников инцидента.