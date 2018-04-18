Полиция Ингушетии задержала четверых стрелков из свадебного кортежа 

Стрелков из свадебного кортежа задержали полицейские Назрани, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе республиканского МВД.
Правонарушители стреляли во время следования свадебного кортежа в минувшее воскресенье 15 апреля. На следующий день полиция задержала двоих нарушителей общественного порядка, а следом за ними — ещё двоих соучастников.
В автомобиле задержанных молодых людей полицейские обнаружили пять охолощённых светошумовых пистолетов и боеприпасы к ним. Действия правонарушителей сочли уголовно наказуемым хулиганством. Теперь юношам грозит штраф до миллиона рублей или до семи лет лишения свободы.