Полиция Ингушетии задержала четверых стрелков из свадебного кортежа

Стрелков из свадебного кортежа задержали полицейские Назрани , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе республиканского МВД

Правонарушители стреляли во время следования свадебного кортежа в минувшее воскресенье 15 апреля. На следующий день полиция задержала двоих нарушителей общественного порядка, а следом за ними — ещё двоих соучастников.

В автомобиле задержанных молодых людей полицейские обнаружили пять охолощённых светошумовых пистолетов и боеприпасы к ним. Действия правонарушителей сочли уголовно наказуемым хулиганством. Теперь юношам грозит штраф до миллиона рублей или до семи лет лишения свободы.