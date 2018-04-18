Ещё
Полиция Ингушетии задержала четверых стрелков из свадебного кортежа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция Ингушетии задержала четверых стрелков из свадебного кортежа 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Стрелков из свадебного кортежа задержали полицейские Назрани, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе республиканского МВД.
Правонарушители стреляли во время следования свадебного кортежа в минувшее воскресенье 15 апреля. На следующий день полиция задержала двоих нарушителей общественного порядка, а следом за ними — ещё двоих соучастников.
В автомобиле задержанных молодых людей полицейские обнаружили пять охолощённых светошумовых пистолетов и боеприпасы к ним. Действия правонарушителей сочли уголовно наказуемым хулиганством. Теперь юношам грозит штраф до миллиона рублей или до семи лет лишения свободы.
АиФ Ставрополье: последние новости
В Георгиевске полисмены пресекли деятельность наркопритона В Минеральных Водах разыскивается убийца Двух сотрудников колонии в Ставрополе подозревают в получении взяток
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США разместили в Греции ядерное оружие283
Нападение на школу произошло в Башкирии268
Засосало насмерть60
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда12
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1151
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:47
Вальяжный московский манул что-то заподозрил
Общество
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
01:35
Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение