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Иномарку за 5 млн руб угнали на севере Москвы
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Иномарку за 5 млн руб угнали на севере Москвы 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный украл автомобиль Mercedes-Benz S500 стоимостью более 5 миллионов рублей на севере Москвы, по данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, в полицию поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: Волоколамское шоссе, 10.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный со стоянки по указанному адресу совершил кражу автомобиля Mercedes-Benz S500», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сумма материального ущерба составила около 5,1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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