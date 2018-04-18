Дело возбудили на москвича за драку с сотрудниками скорой помощи и полиции

Москве задержали мужчину, который поссорился с сотрудниками скорой помощи, а потом напал на полицейского, по данному факту возбуждено уголовное дело, сказал РИАМО представитель пресс-службы столичного главка МВД России

По его словам, в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на улице Академика Миллионщикова. Конфликт произошел между мужчиной сотрудниками скорой помощи. В ходе разбирательства мужчина беспричинно нанес удар в область лица сотруднику полиции.

«После этого он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Было возбуждено уголовное дело. По данному факту следственными органами принято процессуальное решение», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мера пресечения — подписка о невыезде, злоумышленнику.