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Дело возбудили на москвича за драку с сотрудниками скорой помощи и полиции
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Дело возбудили на москвича за драку с сотрудниками скорой помощи и полиции 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Москве задержали мужчину, который поссорился с сотрудниками скорой помощи, а потом напал на полицейского, по данному факту возбуждено уголовное дело, сказал РИАМО представитель пресс-службы столичного главка МВД России.
По его словам, в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами на улице Академика Миллионщикова. Конфликт произошел между мужчиной сотрудниками скорой помощи. В ходе разбирательства мужчина беспричинно нанес удар в область лица сотруднику полиции.
«После этого он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Было возбуждено уголовное дело. По данному факту следственными органами принято процессуальное решение», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что мера пресечения — подписка о невыезде, злоумышленнику.
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