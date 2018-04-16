В Крыму на взятке в 450 тыс. рублей попались двое полицейских

СИМФЕРОПОЛЬ , 16 апр — РИА Новости Крым . В Крыму в получении взятки подозревают руководителя подразделения по борьбе с экономической преступностью одного из отделов крымской полиции и его заместителя. МВД проводит по этому факту проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Задокументирован факт получение заместителем начальника подразделения от гражданина взятки в размере 450 тыс. рублей, предназначенных для передачи непосредственному руководителю, за обеспечение отказа в возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств мошенническим путем директором одной из коммерческих организаций при выполнении контракта по строительству остановки общественного транспорта", — рассказали в МВД.

По материалам сотрудников службы собственной безопасности МВД по Республике Крым и крымского УФСБ в отношении руководителей возбуждены уголовные дела по п. "в" ч.5 ст.290 (получение взятки) и ч.3 ст.291.1 (посредничество во взяточничестве) УК РФ.

Кроме того, по материалам сотрудников службы собственной безопасности МВД по РК и крымского УФСБ крымское управление Следкома открыло уголовное дело по ч.3 ст.291.1 УК РФ в отношении гражданина, который передал полицейскому взятку.

"В настоящее время МВД по Республике Крым назначена служебная проверка. При установлении вины сотрудников полиции они будут уволены из ОВД по негативным основаниям и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, а их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической и воспитательной работе с личным составом", — отметили в пресс-службе.